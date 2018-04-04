Маурисио Перейра: "Против "Зенита" не сможем играть в привычный нам футбол"

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Маурисио Перейра: "Против "Зенита" не сможем играть в привычный нам футбол"Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против питерского "Зенита" в рамках 25-го тура РФПЛ.

"Сила "Зенита" всем известна. Каждый его футболист - большой мастер, игрок национальной сборной. И я отдаю себе отчет в том, что мы не сможем играть в Санкт-Петербурге так, как играли в предыдущих матчах: подолгу владеть мячом, много времени проводить на половине поля соперника. Нам нужно будет придумать что-то новое, сыграть в другой манере. К тому же нам необходимо быть более эффективными у чужих ворот. Вряд ли хозяева позволят нам создать много моментов и надо постараться выжать максимум из своих шансов. В любом случае мы будем играть на победу, чтобы улучшить наше турнирное положение", - цитирует 28-летнего хавбека официальный сайт его клуба.

Напомним, новым наставником "Краснодара" стал Мусаев. | soccernews.ru

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