Маурисио: "По приезде в Россию у меня был один из худших периодов, но всё-таки там я провел шесть замечательных лет"

Полузащитник греческого ПАОКа Маурисио, ранее выступавший за грозненский "Терек" и питерский "Зенит", рассказал о времени, проведенном им в России.

"Я приехал в Россию, когда мне был 21 год. Сразу начались проблемы. Это был один из худших периодов. Первые три месяца были очень трудными для меня. Я еще был очень юным, не знал языка. К тому же у моей жены возникли проблемы с рабочей визой, и она не сразу смогла присоединиться ко мне. У меня сначала не было друзей, потому что в команде не было бразильцев. Чувствовал себя одиноким.

Однако я быстро повзрослел, начал смотреть на жизнь по-другому. Эти трудности позволили мне вырасти не только в профессиональном плане. Я выучил несколько языков, делал успехи как футболист. Это все-таки были замечательные шесть лет, проведенные в России. Мне нравилось играть там, и я действительно любил команды, за которые выступал", - цитирует 29-летнего хавбека Netflu.

Не пропустите: Канчельскис сделал прогноз на матч "Селтик" - "Зенит". | soccernews.ru