Маурисио Почеттино может возглавить "Бенфику"

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Маурисио Почеттино может возглавить "Бенфику"

Новым главным тренером лиссабонской "Бенфики" может стать Маурисио Почеттино, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство португальского клуба рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены нынешнему наставнику Бруну Лаже. Смена тренера возможна в том случае, если "Бенфика" не станет чемпионом Португалии в нынешнем сезоне. В данный момент лиссабонцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Порту" на три очка.

Напомним, что последним клубом Почеттино был "Тоттенхэм", откуда он был уволен по ходу этого сезона.

Не пропустите: "Бенфика" проиграла "Санта-Кларе", пропустив гол на 95-й минуте. | http://soccernews.ru
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