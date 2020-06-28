Маурисио Почеттино может возглавить "Бенфику"
Новым главным тренером лиссабонской "Бенфики" может стать Маурисио Почеттино, сообщает The Sun.
По сведениям издания, руководство португальского клуба рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены нынешнему наставнику Бруну Лаже. Смена тренера возможна в том случае, если "Бенфика" не станет чемпионом Португалии в нынешнем сезоне. В данный момент лиссабонцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Порту" на три очка.
Напомним, что последним клубом Почеттино был "Тоттенхэм", откуда он был уволен по ходу этого сезона.
Не пропустите: "Бенфика" проиграла "Санта-Кларе", пропустив гол на 95-й минуте. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
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|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
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|Рио Аве
|28
|44
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|Витория Гимарайнш
|28
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|Санта-Клара
|28
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|Морейренсе ФК
|28
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|Боавишта
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|Жил Висенте
|28
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|Пасуш де Феррейра
|28
|31
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|Витория Сетубал
|28
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|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
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|16
|Маритиму
|28
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|Портимоненсе
|28
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|18
|Дешпортиво Авеш
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