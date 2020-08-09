Маурисио Почеттино может возглавить итальянский топ-клуб

Теги маурисио почеттинорома

Маурисио Почеттино может возглавить итальянский топ-клуб

Римская "Рома" проявляет интерес к аргентинскому тренеру Маурисио Почеттино, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба может уволить нынешнего тренера Паулу Фонсеку и назначить аргентинца.

В нынешнем сезоне "Рома" заняла пятое место в чемпионате Италии и не пробилась в Лигу Чемпионов. В Лиге Европы клуб дошел до 1/8 финала, где проиграл "Севилье" (0:2).

Ранее сообщалось, что 48-летний Почеттино также входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Барселоны".

Не пропустите: "Ювентус" может пригласить Почеттино в случае отказа Гвардиолы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал"

Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов