Маурисио Почеттино может возглавить итальянский топ-клуб

Римская "Рома" проявляет интерес к аргентинскому тренеру Маурисио Почеттино, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба может уволить нынешнего тренера Паулу Фонсеку и назначить аргентинца.

В нынешнем сезоне "Рома" заняла пятое место в чемпионате Италии и не пробилась в Лигу Чемпионов. В Лиге Европы клуб дошел до 1/8 финала, где проиграл "Севилье" (0:2).

Ранее сообщалось, что 48-летний Почеттино также входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Барселоны".

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