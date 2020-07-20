Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус"

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино получил предложение возглавить туринский "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, Почеттино заинтересовал в работе с итальянским клубом и в связи с этим отклонил предложение "Монако".

Напомним, что сейчас "Ювентус" тренирует Маурицио Сарри, но руководство туринского клуба недовольно его работой.

48-летний Почеттино ранее тренировал "Эспаньол", "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". Финалист Лиги Чемпионов.

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