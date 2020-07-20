Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус"

Теги ювентусмаурисио почеттино

Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус"

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино получил предложение возглавить туринский "Ювентус", сообщает Football Italia. 

По сведениям издания, Почеттино заинтересовал в работе с итальянским клубом и в связи с этим отклонил предложение "Монако".

Напомним, что сейчас "Ювентус" тренирует Маурицио Сарри, но руководство туринского клуба недовольно его работой.

48-летний Почеттино ранее тренировал "Эспаньол", "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". Финалист Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Ювентус" готов отдать одного из своих игроков в обмен на Ляказетта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" может уволить Доменико Тедеско

"Спартак" может уволить Доменико Тедеско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов