Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус"
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино получил предложение возглавить туринский "Ювентус", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, Почеттино заинтересовал в работе с итальянским клубом и в связи с этим отклонил предложение "Монако".
Напомним, что сейчас "Ювентус" тренирует Маурицио Сарри, но руководство туринского клуба недовольно его работой.
48-летний Почеттино ранее тренировал "Эспаньол", "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". Финалист Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17