Маурисио Почеттино назвал клубы, которые никогда не станет тренировать

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о возможности тренировать заклятых врагов своих бывших клубов.

"Даже если позовут, то никогда не буду тренировать "Барселону". Это просто невозможно. У меня есть нравственные приоритеты, есть связь с частью этого города, и вариант с этой работой невозможен. Работа в "Марселе" тоже невозможна", – заявил специалист в интервью RMC Sport.



Напомним, Почеттино выступал за "Эспаньол", который является непримиримым врагом "Барселоны". Также в карьере аргентинца-футболиста, как и теперь, присутствовал ПСЖ, который враждует с "Марселем".



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