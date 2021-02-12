Маурисио Почеттино: "Неймар расстроен, что не сыграет с "Барселоной""
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о травме Неймара, которую бразилец получил в преддверии встречи с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
По имеющейся информации, форвард пропустит до месяца.
"Не знаю, попросит ли Неймар отпустить его в Бразилию на лечении. Это будет решать медицинский штаб. Иногда футболистам могут позволить поменять обстановку, это может ускорить процесс восстановления.
Надеюсь, Неймар сыграет в ответном матче. У него очень высокая мотивация и правильное отношение к делу. Он очень хотел сыграть с "Барселоной", ждал матча. И очень расстроен, что не сможет выйти на поле. Он создан для таких игр", — сказал Почеттино ESPN.
В сезоне 2020/2021 бразилец провел 18 матчей и забил 13 мячей. На Лигу Чемпионов пришлось 6 из них.
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