Маурисио покинул "Зенит"

Хавбек Маурисио расторг соглашение с "Зенитом" по обоюдному согласию.

"У футболиста есть предложения из Европы, он не собирается возвращаться в Бразилию" - написал в твиттере журналист Goal Brazil Бруно Андраде.

Напомним, что соглашение Маурисио с "Зенитом" было рассчитано до лета 2019 года.

Маурисио выступал за "Зенит" с 2016 года, за это время он провел 30 матчей и забил один гол.

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