Маурисио прибыл на тренировочную базу "Спартака"

Защитник римского "Лацио" Маурисио, в прошлом сезоне на правах аренды выступавший за московский "Спартак", прибыл на тренировочную базу "красно-белых", информирует чемпионат.com.

Цель приезда 28-летнего бека в расположение чемпиона России пока остается неизвестной. Однако известно, что на тренировочной базе в Тарасовке бразилец встретился со своими бывшими партнерами по команде.

Напомним, Каррера признал свою ошибку в отношении Маурисио. | soccernews.ru