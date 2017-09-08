Маурисио прибыл на тренировочную базу "Спартака"

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Маурисио прибыл на тренировочную базу "Спартака"Защитник римского "Лацио" Маурисио, в прошлом сезоне на правах аренды выступавший за московский "Спартак", прибыл на тренировочную базу "красно-белых", информирует чемпионат.com.

Цель приезда 28-летнего бека в расположение чемпиона России пока остается неизвестной. Однако известно, что на тренировочной базе в Тарасовке бразилец встретился со своими бывшими партнерами по команде.

Напомним, Каррера признал свою ошибку в отношении Маурисио. | soccernews.ru

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