Маурисио рассказал, как Каррера выжил его из "Спартака"

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Маурисио рассказал, как Каррера выжил его из "Спартака"

Бывший защитник "Спартака" Маурисио поведал об обстоятельствах своего ухода из московского клуба.

"Я хотел остаться в "Спартаке", потому что меня очень хорошо приняли фанаты, мне и моей семье понравилась страна. Перед зимней паузой в чемпионате России руководство "Спартака" сообщило, что заинтересовано в моём выкупе. Я ушёл в отпуск, вернулся, на сборах играл в стартовом составе - как в центре обороны, так и на фланге. Зимой мы были на сборах в Марбелье. Мои представители приехали в отель, поговорили с руководством "Спартака". Я фактически согласился на трансфер из "Лацио": мы обсудили даже зарплату и сроки контракта. В финальной же части чемпионата Каррера убрал меня из состава, не сказав, почему. И я начал понимать, что в этой ситуации тренер ведёт себя странно.

Другие футболисты "Спартака" тоже были удивлены. Я до сих пор не понимаю, в чём было дело. В итоге в последних турах сезона я не играл вообще. Президент сказал мне, что всё ещё хочет обсудить с "Лацио" мой выкуп, но я чувствовал, что тренер против. Думаю, мой трансфер был не лучшим вариантом для Карреры. Потому что тем летом они привели в клуб другого игрока через агента Массимо. Расстроился ли я? Мне кажется, что я помог команде в том сезоне: забил важный гол, проводил хорошие матчи. Я чувствовал себя членом коллектива, хорошо адаптировался. Каррера же использовал меня, когда было трудно и нужно было спасать ситуацию. А когда "Спартак" был уже близок к завоеванию титула, то посадил меня на лавку. Было грустно, что из-за его предательства пришлось уйти из "Спартака". Но в итоге сейчас я не жалею о том, как сложилась моя жизнь", - сказал бразилец.

Напомним, что Маурисио выступал за "Спартак" на правах аренды в чемпионском сезоне 2016/17.

После возвращения в "Лацио" футболист не получал достаточного количества игровой практики, съездил в аренду в "Легию", а в 2018 году ушёл в малазийский "Джохор".

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