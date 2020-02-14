Маурисио рассказал, как Каррера выжил его из "Спартака"
Бывший защитник "Спартака" Маурисио поведал об обстоятельствах своего ухода из московского клуба.
"Я хотел остаться в "Спартаке", потому что меня очень хорошо приняли фанаты, мне и моей семье понравилась страна. Перед зимней паузой в чемпионате России руководство "Спартака" сообщило, что заинтересовано в моём выкупе. Я ушёл в отпуск, вернулся, на сборах играл в стартовом составе - как в центре обороны, так и на фланге. Зимой мы были на сборах в Марбелье. Мои представители приехали в отель, поговорили с руководством "Спартака". Я фактически согласился на трансфер из "Лацио": мы обсудили даже зарплату и сроки контракта. В финальной же части чемпионата Каррера убрал меня из состава, не сказав, почему. И я начал понимать, что в этой ситуации тренер ведёт себя странно.
Другие футболисты "Спартака" тоже были удивлены. Я до сих пор не понимаю, в чём было дело. В итоге в последних турах сезона я не играл вообще. Президент сказал мне, что всё ещё хочет обсудить с "Лацио" мой выкуп, но я чувствовал, что тренер против. Думаю, мой трансфер был не лучшим вариантом для Карреры. Потому что тем летом они привели в клуб другого игрока через агента Массимо. Расстроился ли я? Мне кажется, что я помог команде в том сезоне: забил важный гол, проводил хорошие матчи. Я чувствовал себя членом коллектива, хорошо адаптировался. Каррера же использовал меня, когда было трудно и нужно было спасать ситуацию. А когда "Спартак" был уже близок к завоеванию титула, то посадил меня на лавку. Было грустно, что из-за его предательства пришлось уйти из "Спартака". Но в итоге сейчас я не жалею о том, как сложилась моя жизнь", - сказал бразилец.
Напомним, что Маурисио выступал за "Спартак" на правах аренды в чемпионском сезоне 2016/17.
После возвращения в "Лацио" футболист не получал достаточного количества игровой практики, съездил в аренду в "Легию", а в 2018 году ушёл в малазийский "Джохор".
Не пропустите: Каррера сравнил уровень чемпионатов Греции и России. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Хамес вернулся в строй, но вряд ли сыграет против "Сельты"
-
2
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов на два сезона
-
"Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ
-
Игало может дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Челси"
-
"Интер" теряет хавбека из-за стрессового перелома
-
Кержаков проиграл суд и теперь должен выплатить первой жене долги по алиментам
-
"Реал" готов продать Иско ради трансфера Мбаппе
-
"Динамо" разгромило юрмальский "Спартак" в товарищеском матче
-
Маурисио рассказал, как Каррера выжил его из "Спартака"
-
Азар не выйдет в стартовом составе "Реала" на матч с "Сельтой"
-
Хавбек "Лестера" Мэддисон выбрал новый клуб
-
"Сочи" и "Ахмат" сыграли вничью, на товарищеском матче присутствовал Кокорин
-
Малком поделился мнением о тренере "Зенита" Семаке
-
Лэмпард прокомментировал трансфер Зиеша в "Челси"
-
Нагельсманн летом 2018 года отказал "Реалу"
-
Кокорина запечатлели в экипировке "Сочи"
-
1
Албанский форвард Манай может дебютировать за "Барселону" в матче с "Хетафе"
-
"Ростов" отдал своего хавбека в аренду норвежскому клубу
-
Рейнгольда похоронили на Николо-Архангельском кладбище
-
"Локомотив" объявил состав на третий сбор
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15