Маурисио выразил желание покинуть "Зенит"

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Маурисио выразил желание покинуть "Зенит"Полузащитник питерского "Зенита" Маурисио выразил желание покинуть свой клуб, информирует O Jogo.

По сведениям источника, 28-летний хавбек намерен продолжить карьеру в аравийском "Аль-Ахли", с которым он уже начал вести переговоры о своем переходе. Бразилец рассчитывает договориться с "сине-бело-голубыми" о расторжении действующего контракта и перебраться в Азию уже в статусе свободного агента.

Напомним, "Зенит" завершил первые предсезонные сборы. | soccernews.ru

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