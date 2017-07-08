Маурисио выразил желание покинуть "Зенит"
Полузащитник питерского "Зенита" Маурисио выразил желание покинуть свой клуб, информирует O Jogo.
По сведениям источника, 28-летний хавбек намерен продолжить карьеру в аравийском "Аль-Ахли", с которым он уже начал вести переговоры о своем переходе. Бразилец рассчитывает договориться с "сине-бело-голубыми" о расторжении действующего контракта и перебраться в Азию уже в статусе свободного агента.
Напомним, "Зенит" завершил первые предсезонные сборы. | soccernews.ru
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|7
|Уфа
|30
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|Рубин
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|38
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|Амкар
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|11
|Урал
|30
|30
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|30
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|13
|Оренбург
|30
|30
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