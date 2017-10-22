Мауро: "Дибала - это вишенка на торте"

Экс-игрок "Ювентуса" Массимо Мауро поддержал форварда Пауло Дибалу.

"В мире нет футболистов, которые не промахиваются с "точки". Промахи с пенальти это не проблема, для футболиста это нормально. Дибала должен играть так, как умеет. Он должен выступать на своем уровне, не обращая внимания на критику. Он все еще не является лидером, но он должен сохранять спокойствие. "Ювентус" слегка сбился с пути после матчей с "Аталантой" и "Лацио", и теперь им нужно вернуться на победную тропу. У Аллегри классный состав, уверен, он сможет решить проблемы команды. А Дибала - это вишенка на торте" - приводит слова Мауро Calciomercato.

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