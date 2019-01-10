Форвард "Интера" Мауро Икарди рассказал, что думает о своем агенте, которым является его жена Ванда. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Игрок заявил, что не собирается менять агента.

Ранее сообщалось, что "Интер" сказал игроку, чтобы тот сменил агента. Нара требует от клуба, чтобы Мауро повысили зарплату до 9 миллионов евро, хотя "Интер" готов предложить только 7 млн. евро.

Икарди в твиттере написал: "Откуда взялись эти фразы? Как это возможно, что La Gazzetta dello Sport публикует такую чушь?".

Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть клуб.

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