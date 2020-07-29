Мауро Икарди рассказал о целях ПСЖ в Лиге Чемпионов

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди рассказал, что клуб планирует стать победителем Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне.

"После жеребьевки раунда плеф-офф я обратил внимание, что в нашу половину сетки не попал ни один прежних победителем Лиги Чемпионов. А в другой половине - только победители. Но мы не имеем права расслабляться, так как каждый из соперников стремится выиграть турнир.

В предыдущие сезоны ПСЖ вылетал из Лиги Чемпионов на ранних стадиях, но мы полны решимости это изменить. Наша цель - выход в финал. А если будет воля Божья, то и победа в турнире. Для этого клуб сделал такие большие инвестиции", - приводит слова Икарди France Football.

В четвертьфинале Лиги Чемпионов ПСЖ сыграет с "Аталантой". В полуфинале победитель встретится с победителем пары "РБ Лейпциг" - "Атлетико".

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