Мавритания и Ангола разошлись миром в Кубке Африки
Мавритания и Ангола закончили ничьей в групповом турнире Кубка Африки.
Мавритания - Ангола - 0:0
Мавритания: Сулейман, А.Ба (Диарра, 62), Абейд, Н`Диай, М.Диав, Камара (Гуйе, 70), Хасен, Деллаи, А.Ба, Мулай Ахмед, Диаките.
Ангола: Тони, Дани Массунгуна, Баштуш, Бруну Гашпар, Пайзу, Шоу, Эренилсон, Матеуш (Эдуарду, 56), Джалма (Мабулулу, 78), Желсон Дала, Фреди (Жералду, 56).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|2
|6
|2
|Уганда
|2
|4
|3
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Демократическая Республика Конго
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|2
|6
|2
|Мадагаскар
|2
|4
|3
|Гвинея
|2
|1
|4
|Бурунди
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|2
|6
|2
|Сенегал
|2
|3
|3
|Кения
|2
|3
|4
|Танзания
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|2
|6
|2
|Кот-д’Ивуар
|2
|3
|3
|Южно-Африканская Республика
|2
|3
|4
|Намибия
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|2
|4
|2
|Тунис
|2
|2
|3
|Ангола
|2
|2
|4
|Мавритания
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|1
|3
|2
|Бенин
|1
|1
|3
|Гана
|1
|1
|4
|Гвинея-Бисау
|1
|0