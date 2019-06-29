Мавритания и Ангола  разошлись миром в Кубке Африки

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Мавритания и Ангола  разошлись миром в Кубке Африки

Мавритания и Ангола закончили ничьей в групповом турнире Кубка Африки.

Мавритания - Ангола - 0:0 

Мавритания: Сулейман, А.Ба (Диарра, 62), Абейд, Н`Диай, М.Диав, Камара (Гуйе, 70), Хасен, Деллаи, А.Ба, Мулай Ахмед, Диаките.

Ангола: Тони, Дани Массунгуна, Баштуш, Бруну Гашпар, Пайзу, Шоу, Эренилсон, Матеуш (Эдуарду, 56), Джалма (Мабулулу, 78), Желсон Дала, Фреди (Жералду, 56).

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