Мавропанос прокомментировал переход в "Арсенал"

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Мавропанос прокомментировал переход в "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Константинос Мавропанос прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

"Не могу точно описать свои ощущения. От самого сердца хочу поблагодарить руководителей "Арсенала" за большую честь, оказанную мне, потому что они пригласили меня в семью топ-клуба с миллионами болельщиков по всему миру. Я тронут. Отдам все свои силы, чтобы отплатить за это и сделать болельщиков и руководителей довольными. Теперь я канонир" - сказал 20-летний футболист.

Ранее сообщалось, что Мавропанос, скорее всего, будет отдан в аренду бременскому "Вердеру". | http://soccernews.ru

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