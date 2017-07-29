Майами приветствует Эль Класико: "Реал" и "Барселона" встретятся в главном матче Международного кубка чемпионов

"Реал" – "Барселона"

Стадион: "Хард Рок" (Майами, США)

Начало матча: 3:05

Пожалуй, главной изюминкой контрольных матчей этого лета можно считать Эль Класико в рамках Международного кубка чемпионов. Начиная с 1926 года "Реал" и "Барселона" проводили между собой исключительно официальные встречи. Но предстоящее соперничество извечных соперников носит товарищеский статус. Этот факт дает надежду миллионам любителей футбола на то, что команды подарят зрителям незабываемое шоу, максимально абстрагируясь от результата. Хотя возможно ли такое в поединке принципиальных соперников?

Вполне возможно, что предстоящую встречу в стане обеих команд будут рассматривать в качестве генеральной репетиции Суперкубка Испании, первый матч которого пройдет уже через две недели. Впрочем, в полной мере это не удастся, ведь "Реал" на Международном кубке чемпионов играет без своего капитана – Серхио Рамоса (не исключено, что в предстоящем поединке он все же появится на поле) и главной звезды – Криштиану Роналду.

В связи с этим, очевидно и общее отношение тренерского штаба "сливочных" к тренеру. Конечно, команда не играет спустя рукава, но той ответственности, которая присуща официальным матчам, у игроков Королевского клуба не наблюдается. Не удивительно, что в последнем матче против "Манчестер Сити" команда из Мадрида пропустила 4 мяча.

Но все относительно, и никто не сможет дать гарантии того, что "Реал" не будет сражаться с "Барселоной". Тут уж, как говорится, дело принципа.

"Барселона" на Международном кубке чемпионов играет сильнейшим составом и пока что исключительно побеждает. Сам же турнир превращается в этакий бенефис одного актера. Все три мяча каталонцев в играх против "Ювентуса" и МЮ на счету Неймара. Пока что остается вопросом, прощается ли бразилец таким образом с командой ввиду активных разговоров о его переходе в ПСЖ, или же Неймар просто находится в великолепной форме и готов побороться с Лео за лидерство в клубе?

В целом игра каталонцев на турнире едва ли может вызывать критику. При том что Эрнесто Вальверде проводит серьезные эксперименты с тактикой, выпуская на каждый из таймов разные составы, на общем рисунке игры команды это не сказывается.

У "Реала" же в отсутствие Роналду наблюдаются большие проблемы в атаке. Но как бы то ни было, можно не сомневаться, что предстоящей ночью мы увидим настоящее футбольное сражение, ведь по-другому в Эль-Класико попросту не бывает.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Барселоны":

"Барселона" выиграла оба матча на турнире

В двух матчах МКЧ "Реал" пропустил пять мячей

За последние 90 лет команды впервые встретятся между собой в товарищеском матче

Последняя встреча соперников проходила на "Сантьяго Бернабеу" 23 апреля текущего года и завершилась победой "Барселоны" (3:2)

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас – Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Бензема.

"Барселона": Силлессен – Альба, Пике, Маскерано, Видаль, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Л.Суарес, Неймар.

Прогноз на матч "Реал" – "Барселона":

Майами, да и весь футбольный мир, в ожидании большого праздника игры миллионов. Даже в отсутствие Криштиану Роналду "Реал" по-прежнему остается той командой, которая в минувшем сезоне выиграла Примеру и главный европейский трофей. "Барселоне" же представится очередная возможность доказать свое превосходство, как она это сделала в последнем очном противостоянии двух команд, переиграв "сливочных" на "Сантьяго Бернабеу".

Букмекеры ставят на "Барселону", однако ее превосходство минимальное (коэффициент 2.25 в пользу каталонцев против 2.90 мадридских). На ничейный исход предлагается коэффициент в 3.80 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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