Майер отказался продлевать контракт с "Шальке"

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Майер отказался продлевать контракт с "Шальке"
Полузащитник "Шальке" Макс Майер повторно ответил отказом на предложение клуба о продлении контракта, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист намерен сменить клуб этим летом, несмотря на то, что "Шальке" предлагал ему 5,5 миллионов евро в год. Он сможет перейти в новую команду бесплатно. 

Ранее сообщалось, что 22-летним Майером интересуются "Арсенал" и "Ливерпуль".

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