Майер отказался продлевать контракт с "Шальке"



Полузащитник "Шальке" Макс Майер повторно ответил отказом на предложение клуба о продлении контракта, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист намерен сменить клуб этим летом, несмотря на то, что "Шальке" предлагал ему 5,5 миллионов евро в год. Он сможет перейти в новую команду бесплатно.

Ранее сообщалось, что 22-летним Майером интересуются "Арсенал" и "Ливерпуль".

Не пропустите: Ройс поучаствовал в 100 голах "Боруссии". | http://soccernews.ru