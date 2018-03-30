Майер покинет "Шальке" летом в статусе свободного агента



Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель заявил, что полузащитник Макс Майер покинет клуб летом.

"Мы думаем, что Макс уйдет из клуба летом. Мы больше не предлагали ему продлить контракт, а он сам не пытается начать переговоры", - приводит слова Хайдля ESPN.

Контракт 22-летнего Майера с "Шальке" истекает летом, поэтому он перейдет в другой клуб бесплатно. Интерес к хавбеку проявляют "Барселона", "Атлетико", "Ливерпуль" и "Арсенал".

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