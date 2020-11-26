Майк Тайсон отреагировал на смерть Диего Марадоны

Именитый боксёр Майк Тайсон попрощался с легендарным футболистом Диего Марадоной, который умер накануне в возрасте 60 лет.

Культовый аргентинец скончался от остановки сердца. В стране в связи с его смертью объявлен трёхдневный траур.

"Рука Бога покинула нас. В 1986 году мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас часто сравнивали. Он был одним из моих героев и другом. Я очень уважал его. Его будет очень не хватать", - написал Тайсон в твиттере.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas — Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020

Марадона выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной Аргентины.

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