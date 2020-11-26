Майк Тайсон отреагировал на смерть Диего Марадоны

Теги аргентинадиего марадона

Майк Тайсон отреагировал на смерть Диего Марадоны

Именитый боксёр Майк Тайсон попрощался с легендарным футболистом Диего Марадоной, который умер накануне в возрасте 60 лет.

Культовый аргентинец скончался от остановки сердца. В стране в связи с его смертью объявлен трёхдневный траур.

"Рука Бога покинула нас. В 1986 году мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас часто сравнивали. Он был одним из моих героев и другом. Я очень уважал его. Его будет очень не хватать", - написал Тайсон в твиттере.

Марадона выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной Аргентины.

Не пропустите: Хабиб отреагировал на смерть Диего Марадоны. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конте заложил первый камень в свое увольнение, а Зидан снова нашел мотивирующие слова для обескровленного "Реала": чем запомнилась главная вывеска вчерашнего дня в ЛЧ?

Конте заложил первый камень в свое увольнение, а Зидан снова нашел мотивирующие слова для обескровленного "Реала": чем запомнилась главная вывеска вчерашнего дня в ЛЧ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов