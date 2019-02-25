Майка Дина отстранили от работы на матче 28-го тура АПЛ

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Майка Дина отстранили от работы на матче 28-го тура АПЛ

Судью Майка Дина отстранили от работы резервным арбитром на матче 28-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Челси", утверждает Sky Sports.

Такая ситуация возникла из-за того, что у судьи возник конфликт с главным тренером "шпор" Маурисио Покеттино в матче 27-го тура с "Бернли"(1:2).  После матча 46-летний специалист наорал на Дина и едва не подрался с ним.

"Тоттенхэм" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 60 баллов.

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