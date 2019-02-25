Майка Дина отстранили от работы на матче 28-го тура АПЛ
Судью Майка Дина отстранили от работы резервным арбитром на матче 28-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Челси", утверждает Sky Sports.
Такая ситуация возникла из-за того, что у судьи возник конфликт с главным тренером "шпор" Маурисио Покеттино в матче 27-го тура с "Бернли"(1:2). После матча 46-летний специалист наорал на Дина и едва не подрался с ним.
Mauricio Pochettino was NOT happy with Mike Dean at full time! pic.twitter.com/w0r0FTRUiI— Soccer AM (@SoccerAM) 23 февраля 2019 г.
"Тоттенхэм" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 60 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11