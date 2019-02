Майка Дина отстранили от работы на матче 28-го тура АПЛ

Судью Майка Дина отстранили от работы резервным арбитром на матче 28-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Челси", утверждает Sky Sports.

Такая ситуация возникла из-за того, что у судьи возник конфликт с главным тренером "шпор" Маурисио Покеттино в матче 27-го тура с "Бернли"(1:2). После матча 46-летний специалист наорал на Дина и едва не подрался с ним.

Mauricio Pochettino was NOT happy with Mike Dean at full time! pic.twitter.com/w0r0FTRUiI