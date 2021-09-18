Майка Ричардс назвал лучшего флангового нападающего мира

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Майка Ричардс назвал лучшего флангового нападающего мира

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс рассказал, кого он считает лучшим вингером мирового футбола на сегодняшний день.

"Я вижу предельно чётко, что Салах - лучший фланговый нападающий мира. Я не сравниваю его с Месси, но только Мохамед делает вещи, которые схожи с фишками Лео. Мне кажется, что Салах не получает достаточно признания. Без него "Ливерпуль" не попадал бы в Лигу Чемпионов и не боролся бы за титул АПЛ в этом сезоне. Он просто незаменим. Салах - игрок, способный решать исход больших матчей", - написал Ричардс в колонке для Daily Mail.

В этом сезоне Салах забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах. Его контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года.

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