Мика Ричардс объявил о завершении карьеры

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Мика Ричардс объявил о завершении карьеры

Известный английский защитник Мика Ричардс принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Футболист завершил карьеру в 31 год в связи с хронической травмой колена. 

Ричардс - воспитанник "Манчестер Сити". За основную команду "горожан" он выступал с 2005 по 2015 год. Также защищал цвета "Фиорентины" и "Астон Виллы".

За сборную Англии игрок провёл 13 матчей и забил 1 гол. В его активе 3 выигранных трофея.

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