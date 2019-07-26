Мика Ричардс объявил о завершении карьеры

Известный английский защитник Мика Ричардс принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Футболист завершил карьеру в 31 год в связи с хронической травмой колена.

Ричардс - воспитанник "Манчестер Сити". За основную команду "горожан" он выступал с 2005 по 2015 год. Также защищал цвета "Фиорентины" и "Астон Виллы".

За сборную Англии игрок провёл 13 матчей и забил 1 гол. В его активе 3 выигранных трофея.

Не пропустите: Экс-игрок сборной Англии Даррен Бент объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru