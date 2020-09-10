Майкл Эссьен начал тренерскую карьеру
Известный ганский футболист Майкл Эссьен вошёл в тренерский штаб "Нордсьелланда".
Как сообщает BBC, экс-хавбек "Челси" стал помощником наставника датской команды Флемминга Педерсена.
До последнего времени 37-летний полузащитник играл в Азербайджане за местный "Сабаил".
Эссьен также известен по выступлениям за "Реал", "Милан" и "Лион".
Не пропустите: Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Агент Тикиньо отреагировал на слухи об интересе "Локомотива"
-
"Вулверхэмптон" подписал очередного португальца
-
Черчесов рассказал, как сборной России выйти на новый уровень
-
Полузащитник "Лиона" имеет два предложения из АПЛ
-
"Анкарагюджю" купил экс-защитника ЦСКА
-
Вальдес: "Нельзя сомневаться в Месси. Меня очень обидели некоторые комментарии в его адрес"
-
Майкл Эссьен начал тренерскую карьеру
-
Два игрока "Зенита" могут перейти в "Томь" в случае назначения Кержакова на пост главного тренера
-
Главные новости дня: 9 сентября
-
Два новичка "Челси" не помогут клубу в первом туре АПЛ
-
Трансферная цель "Спартака" и ЦСКА продлил контракт с клубом
-
Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы
-
"Милан" подтвердил аренду Тонали
-
2
Гризманн рассказал о своих отношениях с Месси
-
Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому"
-
Роналду отреагировал на преодоление отметки в 100 голов за сборную Португалии
-
АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"
-
Месси пропустил вечернюю тренировку "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Санчо требуемую сумму
-
Наингголан не покинет "Интер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мидтъюлланд
|26
|65
|2
|Копенгаген
|26
|56
|3
|АГФ
|26
|47
|4
|Брондбю
|26
|42
|5
|Нордсьелланд
|26
|41
|6
|АаБ
|26
|38
|7
|Рандерс
|26
|35
|8
|Хорсенс
|26
|34
|9
|ОБ
|26
|33
|10
|Люнгбю
|26
|32
|11
|СендерийскЕ
|26
|27
|12
|Хобро
|26
|23
|13
|Эсбьерг
|26
|18
|14
|Силкеборг
|26
|16