Майкл Эссьен начал тренерскую карьеру

Известный ганский футболист Майкл Эссьен вошёл в тренерский штаб "Нордсьелланда".

Как сообщает BBC, экс-хавбек "Челси" стал помощником наставника датской команды Флемминга Педерсена.

До последнего времени 37-летний полузащитник играл в Азербайджане за местный "Сабаил".

Эссьен также известен по выступлениям за "Реал", "Милан" и "Лион".

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