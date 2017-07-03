Майкл Кин стал игроком "Эвертона"

Защитник "Бернли" Майкл Кин присоединился к "Эвертону", сообщает официальный твиттер клуба.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2022 года. Стоимость трансфера с учетом бонусов может составить 34 миллиона евро, что является рекордом для ливерпульского клуба.

В прошедшем сезоне Кин провел 39 матчей и забил два гола.

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