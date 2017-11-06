Майкл Кин вызван в сборную Англии

Защитник "Эвертона" Майкл Кин получил вызов в сборную Англии, которая готовится к товарищеским матчам против Германии и Бразилии.

Как сообщает официальный сайт английской футбольной ассоциации, центрбек "ирисок" заменит в заявке "трёх львов" получившего травму Деле Алли.

Напомним, что Англия 10 ноября сыграет с Германией, а 14 ноября - с Бразилией.

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