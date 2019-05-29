Майкл Оуэн дал совет Сульшеру

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Майкл Оуэн дал совет Сульшеру

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, что нужно сделать главному тренеру клуба Уле-Гуннару Сульшеру. Об этом пишет Goal.com.

"Сложно в один момент продать 3-4 игрока, особенно, если вы хотите приобрести кого-то взамен. Я думал, что у меня была лучшая команда в "Юнайтед", потому что мы были лучше, чем "Юнайтед" при Мойесе, ван Гале и Моуринью. Хороший результат я видел на протяжении первых десяти игр после прихода Сульшера, но позже случился рецидив. 

Клубу нужны перемены. Я уверен, что Сульшер даст шанс молодому поколению в следующем сезоне. Ему стоит к ним присмотреться", - сказал Оуэн.

Напомним, по завершении этого сезона "Манчестер Юнайтед" занял 5 место в турнирной таблице АПЛ.

А еще:Сульшер: "Я никогда не отдыхаю от футбола, я всегда в нем" | http://soccernews.ru
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