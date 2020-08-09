Майкл Оуэн назвал "Барселону" стареющей командой

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал победу "Барселоны" над "Наполи" (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Барселона" не выглядит как команда, которая способна добраться до финала Лиги Чемпионов. У них есть талантливые футболисты, но это стареющая команда. Они не очень быстро играют в атаке. Они не похожи на "Барселону". Думаю, что в ближайшее время им придется провести перестройку состава", - приводит слова Оуэна BT Sport.

В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Барселона" встретится с "Баварией". Матч состоится 14 августа.

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