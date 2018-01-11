Майкон: "Меня вынудили уйти из "Локомотива"

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Майкон: "Меня вынудили уйти из "Локомотива"

Бывший форвард "Локомотива" Майкон Маркес, ныне выступающий за "Антальяспор", рассказал о своём уходе из московского клуба.

"Во время переговоров о продлении контракта в "Локомотиве" не отнеслись ко мне с уважением. Я соглашался на понижение зарплаты. Но меня по сути вынудили уйти. Предлагали очень сильно сократить зарплату. В принципе, я мог бы и остаться, но "Антальяспор" сделал чуть более выгодное предложение. Плюс я видел интерес со стороны турецкого клуба, видел, что Майкон им нужен. А в "Локомотиве" я был нужен только Сёмину. Грустно, что некоторые люди не хотели видеть меня в команде. Говорю о руководстве клуба. Но я счастлив в Турции. А "Локомотиву" желаю только хорошего" - сказал Майкон.

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