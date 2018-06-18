Майкон прокомментировал переход в "Шахтер"

Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон высказался о своем решении покинуть "Коринтианс" ради перехода в донецкий клуб.

"Надеюсь, сумею продемонстрировать свои лучшие качества, проявить себя с самой хорошей стороны и помочь команде добыть как можно больше титулов.

"Шахтер" хорошо известен в Бразилии. Здесь много достойных футболистов и немало бразильцев. Я знаю о команде, завоеванных титулах. И сейчас, находясь в "Шахтере" несколько дней, очень доволен. Надеюсь провести все время до конца сезона в таком расположении духа, как сейчас", - сказал Майкон.

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