Майкон прокомментировал переход в "Шахтер"

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Майкон прокомментировал переход в "Шахтер"Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон высказался о своем решении покинуть "Коринтианс" ради перехода в донецкий клуб.

"Надеюсь, сумею продемонстрировать свои лучшие качества, проявить себя с самой хорошей стороны и помочь команде добыть как можно больше титулов.

"Шахтер" хорошо известен в Бразилии. Здесь много достойных футболистов и немало бразильцев. Я знаю о команде, завоеванных титулах. И сейчас, находясь в "Шахтере" несколько дней, очень доволен. Надеюсь провести все время до конца сезона в таком расположении духа, как сейчас", - сказал Майкон.

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