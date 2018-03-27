Майкон в шаге от перехода в "Шахтёр"

"Шахтёр" близок к приобретению полузащитника "Коринтианса" Майкона де Андраде.

Как сообщает Globo Esporte, 20-летний бразилец уже прошёл медобследование для перехода в украинский клуб.

"Шахтёр" готов заплатить за Майкона шесть миллионов евро, однако не исключается вариант, согласно которому "горняки" подпишут хавбека, когда тот станет свободным агентом. | http://soccernews.ru