Майкон в шаге от перехода в "Шахтёр"

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Майкон в шаге от перехода в "Шахтёр"

"Шахтёр" близок к приобретению полузащитника "Коринтианса" Майкона де Андраде.

Как сообщает Globo Esporte, 20-летний бразилец уже прошёл медобследование для перехода в украинский клуб.

"Шахтёр" готов заплатить за Майкона шесть миллионов евро, однако не исключается вариант, согласно которому "горняки" подпишут хавбека, когда тот станет свободным агентом. | http://soccernews.ru

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