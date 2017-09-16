Майкон: "Я никогда не приходил пьяным на тренировки и не знаю никакого Зику"



Известный бразильский защитник Майкон опроверг информацию о том, что у него были проблемы с алкоголем, когда он выступал за "Интер".

"Зику сказал такое? Я не знаю такого человека. Не понимаю, зачем он говорит обо мне такое. Может он просто решил появиться в газетах. Я никогда не приходил на тренировки пьяным, иначе не смог бы выиграть столько трофеев с "Интером". Сейчас я думаю подать на Зику в суд, чтобы подобное больше не повторялось", - приводит слова Майкона Football Italia.

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