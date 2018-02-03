"Майнц" - "Бавария" - 0:2 (обзор)

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"Майнц" - "Бавария" - 0:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Майнцем" и "Баварией".

Читайте также: "Бавария" на классе обыграла "Майнц", решив исход матча еще до перерыва. | http://soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 20 33
7 Боруссия Менхенгладбах 21 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 21 28
10 Герта 21 27
11 Ганновер 96 20 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 21 13
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