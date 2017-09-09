"Майнц" - "Байер" - 3:1, "Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд - 0:0 (обзоры)

Теги боруссия дортмундфрайбургмайнц 05байер леверкузен

"Майнц" - "Байер" - 3:1, "Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд - 0:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 3-го тура чемпионата Германии.

Видео: "Майнц" - "Байер" - 3:1.

Видео: "Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд - 0:0.

Не пропустите: "Фрайбург" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью, "Майнц", "Айнтрахт" и "Аугсбург" побеждают. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 3 7
2 Хоффенхайм 3 7
3 Ганновер 96 3 7
4 РБ Лейпциг 3 6
5 Бавария Мюнхен 3 6
6 Гамбург 3 6
7 Аугсбург 3 4
8 Боруссия Менхенгладбах 3 4
9 Айнтрахт Франкфурт 3 4
10 Вольфсбург 3 4
11 Шальке 2 3
12 Майнц 05 3 3
13 Герта 2 3
14 Штутгарт 2 3
15 Фрайбург 3 2
16 Байер Леверкузен 3 1
17 Вердер Бремен 2 0
18 Кельн 3 0
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