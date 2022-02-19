"Майнц" обыграл "Байер" в Бундеслиге

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"Майнц" обыграл "Байер" в Бундеслиге

Фото: твиттер "Байера"\Автор неизвестен

"Майнц" вырвал победу у "Байера" в матче 23-го тура Бундеслиги.

"Майнц" - "Байер" - 3:2

Голы: Шик, 35 - 0:1, Кариколь, 57 - 1:1, Аларио, 74 - 1:2, Жан-Поль, 84 - 2:2, Ингварстен, 88 - 3:2.

"Майнц" - Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Кор (Боэтиюс, 82), Ли Чжэ Сон (Штегер, 69), Штах, Онисиво (Ингвартсен, 82), Буркардт (Бюргзорг, 82).

"Байер" - Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Демирбай, Андрих, Адли (Паулиньо, 71), Шик (Аларио, 49), Диаби, Виртц.

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