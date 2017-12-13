"Майнц" - "Боруссия" Д - 0:2, "Фрайбург" - "Боруссия" Мх - 1:0 (обзоры)

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"Майнц" - "Боруссия" Д - 0:2, "Фрайбург" - "Боруссия" Мх - 1:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 16-го тура чемпионата Германии.

Видео: "Майнц" - "Боруссия" Д - 0:2.

 

Видео: "Фрайбург" - "Боруссия" Мх - 1:0.

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 16 28
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Дортмунд 16 25
5 Айнтрахт Франкфурт 16 25
6 Боруссия Менхенгладбах 16 25
7 Байер Леверкузен 15 24
8 Хоффенхайм 15 23
9 Аугсбург 15 23
10 Ганновер 96 15 22
11 Вольфсбург 16 19
12 Герта 15 18
13 Фрайбург 16 18
14 Штутгарт 15 17
15 Майнц 05 16 16
16 Гамбург 16 15
17 Вердер Бремен 15 14
18 Кельн 15 3
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