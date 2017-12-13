"Майнц" - "Боруссия" Д - 0:2, "Фрайбург" - "Боруссия" Мх - 1:0 (обзоры)
Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 16-го тура чемпионата Германии.
Видео: "Майнц" - "Боруссия" Д - 0:2.
Видео: "Фрайбург" - "Боруссия" Мх - 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|15
|35
|2
|РБ Лейпциг
|16
|28
|3
|Шальке
|15
|26
|4
|Боруссия Дортмунд
|16
|25
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|25
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|24
|8
|Хоффенхайм
|15
|23
|9
|Аугсбург
|15
|23
|10
|Ганновер 96
|15
|22
|11
|Вольфсбург
|16
|19
|12
|Герта
|15
|18
|13
|Фрайбург
|16
|18
|14
|Штутгарт
|15
|17
|15
|Майнц 05
|16
|16
|16
|Гамбург
|16
|15
|17
|Вердер Бремен
|15
|14
|18
|Кельн
|15
|3