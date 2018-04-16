"Майнц" дома обыграл "Фрайбург"

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"Майнц" дома обыграл "Фрайбург"

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" на своём поле взял верх над "Фрайбургом", забив в ворота соперника по голу в каждом из таймов.

"Майнц" – "Фрайбург" - 2:0

Голы: Де Бласис, 45 (пенальти) - 1:0, Де Бласис, 78 - 2:0.

"Майнц": Адлер, Балогун, Диалло, Бросински, Хак, Озтуналы (Хольтманн, 85), Сердар (де Йонг, 80), Де Бласис (Уджа, 90), Латца, Квайсон, Гбамен.

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Кемпф (Кляйндинст, 46), Кох (Шустер, 69), Хаберер, Хефлер, Штенцель, Гюнтер, Хелер (Кат, 77), Петерсен.

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