"Майнц" – "Фрайбург" - 2:0 (обзор)

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"Майнц" – "Фрайбург" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура немецкой Бундеслиги между "Майнцем" и "Фрайбургом".

Не пропустите: "Майнц" дома обыграл "Фрайбург". | http://soccernews.ru 

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 30 37
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 30 30
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
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