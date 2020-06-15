"Майнц" хочет продлить аренду форварда "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Тайво Авоньи может остаться в "Майнце" ещё на один сезон.

"Я очень им доволен. Мы ведём переговоры с "Ливерпулем", вопрос открыт. Ждём последнего матча, а дальше будет видно", - цитирует спортивного директора немецкого клуба Руфена Шредера Bild.

22-летний нигериец выступает за "Майнц" с лета 2019 года, сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

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