"Майнц" и "Фортуна" сыграли вничью в матче чемпионата Германии

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"Майнц" и "Фортуна" сыграли вничью в матче чемпионата Германии

"Майнц" и "Фортуна" обменялись голами в матче 25-го тура чемпионата Германии.

"Майнц" - "Фортуна" - 1:1 (0:0)

Голы: Озтунали, 61 - 1:0, Кенан Караман, 85 - 1:1.

"Майнц": Центнер (Мюллер, 46), Брума, Пьер-Габриэль (Озтунали, 46), Мвене, Ниакате, Латца, Куэйсон, Баку, Баррейро (Фернандес, 90), Онисиво, Матета.

"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер (Хеннингс, 72), Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек (Соботтка, 74), Бериша (Офори, 79), Штегер, Томми, Кенан Караман.

"Фортуна" занимает место в стыках за место в Бундеслиге, "Майнц" идет на строчку выше, в 4 очках от сегодняшнего соперника.

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