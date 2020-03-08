"Майнц" и "Фортуна" сыграли вничью в матче чемпионата Германии
"Майнц" и "Фортуна" обменялись голами в матче 25-го тура чемпионата Германии.
"Майнц" - "Фортуна" - 1:1 (0:0)
Голы: Озтунали, 61 - 1:0, Кенан Караман, 85 - 1:1.
"Майнц": Центнер (Мюллер, 46), Брума, Пьер-Габриэль (Озтунали, 46), Мвене, Ниакате, Латца, Куэйсон, Баку, Баррейро (Фернандес, 90), Онисиво, Матета.
"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер (Хеннингс, 72), Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек (Соботтка, 74), Бериша (Офори, 79), Штегер, Томми, Кенан Караман.
"Фортуна" занимает место в стыках за место в Бундеслиге, "Майнц" идет на строчку выше, в 4 очках от сегодняшнего соперника.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Байер Леверкузен
|25
|47
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|46
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|24
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16