"Майнц" и гладбахская "Боруссия" разошлись миром

В матче 28-го тура чемпионата Германии "Майнц" дома сыграл вничью с "Боруссия" из Менхенгладбаха. После этого поединка "Майнц" остался на 16-м месте, а "Боруссия" по-прежнему идет 12-й.

"Майнц" – "Боруссия" Мх - 0:0

"Майнц": Адлер, Хак, Бросински, Донати, Белль, Сердар (Хольтманн, 85), Гбамен, Озтуналы (Квайсон, 76), Латца, Де Бласис, Берггрен.

"Боруссия" Мх: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи (Майер, 72), Вестергор, Херрманн, Крамер, Кюизанс (Хофманн, 86), Азар, Раффаэл (Дрмич, 63), Штиндль.

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