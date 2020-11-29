"Майнц" и "Хоффенхайм" разошлись миром в матче Бундеслиги
"Майнц" и "Хоффенхайм" обменялись голами в матче 9-го тура Бундеслиги.
"Майнц" - "Хоффенхайм" - 1:1 (1:0)
Голы: Куэйсон, 33 - 1:0, Бебу, 62 - 1:1.
"Майнц": Центнер, Брозински (Кариколь, 86), Хак, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон (Кунде, 79), Озтунали (Буркардт, 70), Фернандес (Онисиво, 79), Баррейро, Боэтиус (Штегер, 86), Матета.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Адамс Нуху, Пош, Гайгер, Гриллич (Сков, 54), Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Руди, 77), Крамарич (Гачинович, 90+5), Бебу (Даббур, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20