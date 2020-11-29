"Майнц" и "Хоффенхайм" разошлись миром в матче Бундеслиги

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"Майнц" и "Хоффенхайм" разошлись миром в матче Бундеслиги

"Майнц" и "Хоффенхайм" обменялись голами в матче 9-го тура Бундеслиги.

"Майнц" - "Хоффенхайм" - 1:1 (1:0)

Голы: Куэйсон, 33 - 1:0, Бебу, 62 - 1:1.

"Майнц": Центнер, Брозински (Кариколь, 86), Хак, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон (Кунде, 79), Озтунали (Буркардт, 70), Фернандес (Онисиво, 79), Баррейро, Боэтиус (Штегер, 86), Матета.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Адамс Нуху, Пош, Гайгер, Гриллич (Сков, 54), Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Руди, 77), Крамарич (Гачинович, 90+5), Бебу (Даббур, 77).

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