"Майнц" и "Падерборн" вышли в четвертьфинал Кубка Германии
Завершились два матча 1/8 финала Кубка Германии. Путевки в четвертьфинал завоевали "Майнц" и "Падерборн".
"Майнц" – "Штутгарт" - 3:1 (0:1)
Голы: Гентнер, 41 - 0:1, Берггрен, 62 - 1:1, Диалло, 71 - 2:1, Сердар, 90 - 3:1
"Майнц": Центнер, Хак, Бросински, Диалло, Baku (Берггрен, 57), Латца, Фрай, Квайсон (Муто, 57), Максим (Сердар, 80), Де Бласис, Хольтманн.
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Баумгартль, Аого (Гргич, 74), Озджан (Асано, 72), Аскасибар (Breier, 81), Брекало, Гентнер, Аколо, Каминьски.
"Падерборн" – "Ингольштадт" - 1:0 (0:0)
Гол: Цолински, 56 - 1:0
"Падерборн": Ратайчак, Штродик, Херценбрух, Бедер, Цолински (Коллинз, 89), Антви-Аджей, Шонлау, Крауссе, Васси, Србены (Виммер, 90), Михель (Бертельс, 83).
"Ингольштадт": Нюланд, Матип, Треш (Кучке, 74), Левельс, Валь, Коэн, Пледль (Ляйпертц, 33), Моралес, Лекс (Киттель, 61), Лескано, Гаус.
Не пропустите: "Арсенал" интересуется молодым французским беком Диалло. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Немецкая классика: "Бавария" и "Боруссия" сразятся на вылет в Кубке Германии
-
Тридцать семь лет разлуки: "Бристоль Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в Кубке лиги
-
Драма на "Кинг Пауэр": "Манчестер Сити" в серии пенальти выбивает "Лестер" из Кубка Лиги
-
Гол Инсинье принес "Наполи" путевку в четвертьфинал Кубка Италии
-
"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вышел в полуфинал Кубка лиги
Лента новостей
-
Карпин: "Задача "Ростова" – сохранить прописку в Премьер-Лиге"
-
Рамос: "Победа над "Барселоной" позволит нам продолжить борьбу за чемпионство"
-
Ривалду: "Я бы хотел поиграть вместе с Месси, это было бы шикарно"
-
Хайнкес: "Для меня, Левандовски один из трех лучших нападающих в мире"
-
Гвардиола: "Мы не выиграем четыре трофея в этом сезоне"
-
Жиру получил травму
-
Аленичев: "Дзюба - это профессионал с большой буквы"
-
Пюэль: "У нас было больше шансов, чем у "Манчестер Сити"
-
Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"
-
Немецкая классика: "Бавария" и "Боруссия" сразятся на вылет в Кубке Германии
-
Тридцать семь лет разлуки: "Бристоль Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в Кубке лиги
-
Аленичев: "Спартаку" будет нелишне вернуть Халка из Китая"
-
Драма на "Кинг Пауэр": "Манчестер Сити" в серии пенальти выбивает "Лестер" из Кубка Лиги
-
Смолов: "Я готов уехать в Европу"
-
"Леванте" и "Леганес" голов не забили
-
"Шальке" – "Кельн" - 1:0 (обзор)
-
"Вольфсбург" стал еще одним участником 1/4 финала Кубка Германии
-
ЦСКА намерен продлить контракты с ветеранами команды
-
"Арсенал" теряет Жиру
-
"Наполи" – "Удинезе" – 1:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6