"Майнц" и "Падерборн" вышли в четвертьфинал Кубка Германии

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"Майнц" и "Падерборн" вышли в четвертьфинал Кубка Германии

Завершились два матча 1/8 финала Кубка Германии. Путевки в четвертьфинал завоевали "Майнц" и "Падерборн".

"Майнц" – "Штутгарт" - 3:1 (0:1)
Голы: Гентнер, 41 - 0:1, Берггрен, 62 - 1:1, Диалло, 71 - 2:1, Сердар, 90 - 3:1

"Майнц": Центнер, Хак, Бросински, Диалло, Baku (Берггрен, 57), Латца, Фрай, Квайсон (Муто, 57), Максим (Сердар, 80), Де Бласис, Хольтманн.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Баумгартль, Аого (Гргич, 74), Озджан (Асано, 72), Аскасибар (Breier, 81), Брекало, Гентнер, Аколо, Каминьски.

"Падерборн" – "Ингольштадт" - 1:0 (0:0)
Гол: Цолински, 56 - 1:0

"Падерборн": Ратайчак, Штродик, Херценбрух, Бедер, Цолински (Коллинз, 89), Антви-Аджей, Шонлау, Крауссе, Васси, Србены (Виммер, 90), Михель (Бертельс, 83).

"Ингольштадт": Нюланд, Матип, Треш (Кучке, 74), Левельс, Валь, Коэн, Пледль (Ляйпертц, 33), Моралес, Лекс (Киттель, 61), Лескано, Гаус.

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