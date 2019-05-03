"Майнц" и "РБ Лейпциг" не выявили победителя, забив шесть голов на двоих
В матче 32-го тура чемпионата Германии "Майнц" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью со счетом 3:3. Гости дважды вели в счете с преимуществом в два мяча, но упустили победу.
"РБ Лейпциг" остался на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, "Майнц" по-прежнему занимает 12-ю позицию.
"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:3 (1:2)
Голы: Клостерманн, 20 - 0:1, Клостерманн, 32 - 0:2, Онисиво, 43 - 1:2, Вернер, 49 - 1:3, Ниакате, 67 - 2:3, Матета, 83 - 3:3
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Орбан, Хальстенберг, Кампль, Форсберг, Лаймер (Айдара, 70), Конате, Поульсен (Матеус Кунья, 90), Вернер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18