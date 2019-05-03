"Майнц" и "РБ Лейпциг" не выявили победителя, забив шесть голов на двоих

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Майнц" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью со счетом 3:3. Гости дважды вели в счете с преимуществом в два мяча, но упустили победу.

"РБ Лейпциг" остался на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, "Майнц" по-прежнему занимает 12-ю позицию.

"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:3 (1:2)

Голы: Клостерманн, 20 - 0:1, Клостерманн, 32 - 0:2, Онисиво, 43 - 1:2, Вернер, 49 - 1:3, Ниакате, 67 - 2:3, Матета, 83 - 3:3

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Орбан, Хальстенберг, Кампль, Форсберг, Лаймер (Айдара, 70), Конате, Поульсен (Матеус Кунья, 90), Вернер.

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