"Майнц" и "Вольфсбург" победителя не выявили

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"Майнц" и "Вольфсбург" победителя не выявили

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" сыграл вничью с "Вольфсбургом".

"Майнц" – "Вольфсбург" 1:1

Голы: Брекало, 6 - 0:1, Муто, 44 - 1:1

"Майнц": Центнер, Балогун, Белль, Донати, Диалло, Гбамен, Хольтманн, Латца, Сердар (Де Бласис, 78), Квайсон (Уджа, 86), Берггрен (Муто, 40).

"Вольфсбург": Кастельс, Брума, Виллиам, Верхаг, Кнохе, Гилавоги, Базур, Дидави, Брекало (Мехмеди, 83), Малли (Штеффен, 77), Ориги. | http://soccernews.ru

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