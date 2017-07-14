"Майнц" купил защитника "Монако"

"Майнц" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Монако" Абду Диалло.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2022 года. В новой команде 21-летний француз будет играть под номером 4.

Диалло является воспитанником "Монако", за основную команду монегасков выступал с 2014 года, сыграл 19 матчей. Сдавался в аренду "Зюлте-Варегем".

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