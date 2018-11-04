"Майнц" на своем поле выиграл у "Вердера"
В 10 матче тура чемпионата Германии "Майнц" на своем поле обыграл "Вердер". Победный гол принес Жан-Филипп Гбамен.
"Майнц" - "Вердер" - 2:1.
Голы: Матета, 25 (1:0). Гбамен, 51 (2:0). Писарро, 78 (2:1).
"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Максим, 85), Куайсон (Онисиво, 81), Гбамен, Кунде, Боэтиус, Матета (Уджа, 74).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Харник, 73), Кайнц (Писарро, 56), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Й.Эггештайн, 56).
"Майнц" на 12-м место, "Вердер" - 6-й.
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|10
|20
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|10
|20
|4
|РБ Лейпциг
|10
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|5
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|10
|17
|6
|Вердер Бремен
|10
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Герта
|10
|16
|9
|Аугсбург
|10
|13
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Вольфсбург
|10
|12
|12
|Майнц 05
|10
|12
|13
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|10
|11
|14
|Шальке
|10
|10
|15
|ФК Нюрнберг
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|10
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|Штутгарт
|10
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