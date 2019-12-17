"Майнц" на выезде обыграл "Вердер" в Бундеслиге

"Майнц" разгромил "Вердер" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей хет-трик оформил полузащитник Робин Квайсон.

"Вердер" - "Майнц" - 0:5 (0:4)

Голы: Квайсон, 10 - 0:1, Павленка, 15 - (аг) - 0:2, Квайсон, 19 - 0:3, Квайсон, 38 - 0:4, Матета, 81 - 0:5

"Вердер": Павленка, Ланг (Бартельс, 80), Велькович, Аугустинссон, Мойсандер, Классен, Эггештайн, Битенкур, Шахин (Эггештайн, 27), Рашица, Осако (Писарро, 69).

"Майнц": Центнер, Аарон Мартин, Ниакате, Хак, Баку, Фернандеш (Бросински, 27), Озтуналы, Боэтиюс, Кунде (Баррейро, 79), Квайсон, Салаи (Матета, 67).

В турнирной таблице чемпионата Германии "Майнц" занимает 13 место в турнирной таблице. "Вердер" двумя строчками ниже.

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