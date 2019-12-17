"Майнц" на выезде обыграл "Вердер" в Бундеслиге
"Майнц" разгромил "Вердер" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей хет-трик оформил полузащитник Робин Квайсон.
"Вердер" - "Майнц" - 0:5 (0:4)
Голы: Квайсон, 10 - 0:1, Павленка, 15 - (аг) - 0:2, Квайсон, 19 - 0:3, Квайсон, 38 - 0:4, Матета, 81 - 0:5
"Вердер": Павленка, Ланг (Бартельс, 80), Велькович, Аугустинссон, Мойсандер, Классен, Эггештайн, Битенкур, Шахин (Эггештайн, 27), Рашица, Осако (Писарро, 69).
"Майнц": Центнер, Аарон Мартин, Ниакате, Хак, Баку, Фернандеш (Бросински, 27), Озтуналы, Боэтиюс, Кунде (Баррейро, 79), Квайсон, Салаи (Матета, 67).
В турнирной таблице чемпионата Германии "Майнц" занимает 13 место в турнирной таблице. "Вердер" двумя строчками ниже.
А еще: "Боруссия" из Менхегладбаха проиграла "Вольфсбургу" в чемпионате Германии| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" выставил самый молодой состав в истории клуба
-
"Барселона" назвала заявку на матч с "Реалом"
-
"Фламенго" обыграл "Аль-Хиляль" и вышел в финал клубного чемпионата мира
-
"Майнц" на выезде обыграл "Вердер" в Бундеслиге
-
"Динамо" подписало контракт с 17-летним вратарём Яшиным
-
1
Ванда Нара заявила, что Икарди не перейдет в "Ювентус"
-
Божович не покинет "Крылья Советов" в ближайшее время
-
Оздоев: "2019-й - лучший год в карьере"
-
Вальверде поделился мыслями о предстоящем Класико
-
Джером Боатенг намерен покинуть "Баварию" в январе
-
Крал стал четвёртым в голосовании за лучшего игрока Чехии
-
"Валенсия" объявила о подписании нового контракта с Солером
-
2
Гвардиола рассказал, как относится к Зидану
-
2
Аршавин: "Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана"
-
1
Неймар: "Наши отношения с Мбаппе основаны на дружбе"
-
Гвардиола подтвердил, что его ассистент Артета ведет переговоры с "Арсеналом"
-
1
"Не катастрофа": президент РПЛ дал оценку выступлению российских клубов в еврокубках
-
Роналду может завершить карьеру в "Ювентусе"
-
"Локомотив" готовит предложение по вратарю сборной Греции
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|15
|33
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|15
|31
|3
|Боруссия Дортмунд
|15
|29
|4
|Шальке
|15
|28
|5
|Бавария Мюнхен
|15
|27
|6
|Фрайбург
|15
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|25
|8
|Вольфсбург
|15
|23
|9
|Хоффенхайм
|15
|21
|10
|Унион Берлин
|15
|20
|11
|Аугсбург
|15
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|18
|13
|Герта
|15
|15
|14
|Майнц 05
|15
|15
|15
|Вердер Бремен
|15
|14
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|15
|12
|17
|Кельн
|15
|11
|18
|Падерборн
|15
|9