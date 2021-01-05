"Майнц" назначил нового главного тренера

Бывший защитник "Майнца" Бо Свенссон официально возглавил "карнавальников".

Будучи футболистом, датчанин выступал за немецкий клуб с 2007 по 2014 год, проведя 122 матча.

У руля команды Свенссон сменил Яна-Моритца Лихте, который исполнял обязанности главного тренера после сентябрьского увольнения Ахима Байерлорцера.

"Майнц" по итогам 14 туров находится в зоне вылета Бундеслиги, занимая предпоследнее место.

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