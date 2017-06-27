"Майнц" объявил о переходе румынского хавбека Максима



Румынский полузащитник "Штутгарта" Александру Максим перешел в "Майнц", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с "карнавальниками" до лета 2021 года.

26-летний Максим выступал за "Штутгарт" с 2013 года, провел за клуб 131 матч и забил 17 голов. Ранее играл за "Эспаньол", "Бадалону" и "Пандурий". За сборную Румынии сыграл 27 матч и забил 2 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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